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«Динамо-Ак Барс» уверенно обыграло «Спарту» во 2-м туре женской Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» уверенно обыграло «Спарту» во 2-м туре женской Суперлиги
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Завершился матч 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Динамо-Ак Барс» из Казани и «Спарта» (Нижний Новгород). Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:20) в пользу «Динамо-Ак Барс».

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
21 сентября 2024, суббота. 18:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Спарта
Нижний Новгород

«Динамо-Ак Барс» занимает первое место в регулярном чемпионате Суперлиги сезона-2024/2025 с шестью набранными очками. Волейболистки «Спарты» расположились на предпоследнем, 13-м месте. У команды из Нижнего Новгорода одно очко.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

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