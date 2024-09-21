«Кузбасс» одержал волевую победу над «Новой» в 4-м туре Суперлиги

Завершился матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между кемеровским «Кузбассом» и «Новой» (Новокуйбышевск). Встреча закончилась со счётом 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:23, 16:14) в пользу «Кузбасса».

«Кузбасс» занимает шестое место в регулярном чемпионате Суперлиги сезона-2024/2025 с пятью набранными очками. Волейболисты «Новы» расположились на 13-м месте. У команды из Новокуйбышевска два набранных очка в четырёх матчах.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.