Мужская Суперлига: результаты матчей 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, состоялись три матча 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 4-й тур. Результаты матчей, 21 сентября:

«Динамо-Урал» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (18:25, 20:25, 15:25).

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 2:3 (25:18, 22:25, 26:24, 23:25, 14:16).

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 0:3 (16:25, 19:25, 18:25),

В мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.