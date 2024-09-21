Тренер «Динамо» Константин Брянский оценил победу над уфимским «Динамо-Урал»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу над уфимским «Динамо-Урал» в матче 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:15) в пользу москвичей.

«У нас многое получилось, и это при том, что соперник очень мощно подавал. Бывали ситуации, когда нам приходилось играть с минусовых мячей, и мы справлялись. Это очень хорошо. Настраиваемся на любого соперника и не смотрим в таблицу. Более того, сейчас начало чемпионата и преждевременно делать выводы, кто первый, а кто последний», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

Московское «Динамо» возглавляет таблицу группового этапа Суперлиги сезона-2024/2025 с 12 набранными очками. В 5-м туре волейболисты «Динамо» сыграют с «Белогорьем» из Белгорода.