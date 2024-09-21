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Тренер «Динамо» Константин Брянский оценил победу над уфимским «Динамо-Урал»

Тренер «Динамо» Константин Брянский оценил победу над уфимским «Динамо-Урал»
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал победу над уфимским «Динамо-Урал» в матче 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:15) в пользу москвичей.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Динамо-Урал: Ушков, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Гараев, Моторыгин, Поталюк, Аношко
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«У нас многое получилось, и это при том, что соперник очень мощно подавал. Бывали ситуации, когда нам приходилось играть с минусовых мячей, и мы справлялись. Это очень хорошо. Настраиваемся на любого соперника и не смотрим в таблицу. Более того, сейчас начало чемпионата и преждевременно делать выводы, кто первый, а кто последний», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

Московское «Динамо» возглавляет таблицу группового этапа Суперлиги сезона-2024/2025 с 12 набранными очками. В 5-м туре волейболисты «Динамо» сыграют с «Белогорьем» из Белгорода.

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