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«Локомотив» без проблем обыграл «Тулицу» во 2-м туре женской Суперлиги

Завершился матч 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Локомотив» из Калининградской области и «Тулица» (Тульская область). Встреча закончилась со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:15, 25:21) в пользу «Локомотива».

«Локомотив» занимает второе место в регулярном чемпионате Суперлиги сезона-2024/2025 с шестью набранными очками. Волейболистки «Тулицы» расположились на четвёртом месте. У команды из Тульской области четыре очко.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».