Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Локомотив» без проблем обыграл «Тулицу» во 2-м туре женской Суперлиги

«Локомотив» без проблем обыграл «Тулицу» во 2-м туре женской Суперлиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Локомотив» из Калининградской области и «Тулица» (Тульская область). Встреча закончилась со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:15, 25:21) в пользу «Локомотива».

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Тулица
Тульская область

«Локомотив» занимает второе место в регулярном чемпионате Суперлиги сезона-2024/2025 с шестью набранными очками. Волейболистки «Тулицы» расположились на четвёртом месте. У команды из Тульской области четыре очко.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

Материалы по теме
Яркий старт новичка, очередное поражение «Динамо». Главное из 1-го тура женской Суперлиги
Яркий старт новичка, очередное поражение «Динамо». Главное из 1-го тура женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android