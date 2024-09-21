Женская Суперлига: результаты матчей 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, состоялось два матча 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Суперлига. Женщины, 2-й тур. Результаты матчей, 21 сентября:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:16, 25:20);

«Локомотив» (Калининградская область) — «Тулица» (Тульская область) — 3:1 (25:18, 23:25, 25:15, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».