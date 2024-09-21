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«Где-то чуть больше повезло». Игрок «Динамо» Подлесных — о победе в матче с «Динамо-Урал»

«Где-то чуть больше повезло». Игрок «Динамо» Подлесных — о победе в матче с «Динамо-Урал»
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Доигровщик московского «Динамо» Ярослав Подлесных высказался о победе над уфимским «Динамо-Урал» в матче 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:15) в пользу москвичей.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
21 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Динамо-Урал: Ушков, Сурмачевский, Мельников, Якутин, Крсманович, Шкулявичус, Чанчиков, Урсов, Савин, Фролов, Гараев, Моторыгин, Поталюк, Аношко
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Не скажу, что нам было легко, это может показаться только по счёту. Но мы выкладывались в каждом элементе, старались выполнять задачи, и в большей степени у нас это получилось. Мы настраивались на соперника, «Динамо-Урал» — хорошая команда, в которой собраны отличные игроки. Повторюсь, что нам не было легко, просто у нас чуть больше получилось, где-то чуть больше повезло», — приводит слова Подлесных пресс-служба «Динамо».

Московское «Динамо» возглавляет таблицу группового этапа Суперлиги сезона-2024/2025 с 12 набранными очками. В 5-м туре волейболисты «Динамо» сыграют с «Белогорьем» из Белгорода.

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