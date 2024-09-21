«Где-то чуть больше повезло». Игрок «Динамо» Подлесных — о победе в матче с «Динамо-Урал»

Доигровщик московского «Динамо» Ярослав Подлесных высказался о победе над уфимским «Динамо-Урал» в матче 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:15) в пользу москвичей.

«Не скажу, что нам было легко, это может показаться только по счёту. Но мы выкладывались в каждом элементе, старались выполнять задачи, и в большей степени у нас это получилось. Мы настраивались на соперника, «Динамо-Урал» — хорошая команда, в которой собраны отличные игроки. Повторюсь, что нам не было легко, просто у нас чуть больше получилось, где-то чуть больше повезло», — приводит слова Подлесных пресс-служба «Динамо».

Московское «Динамо» возглавляет таблицу группового этапа Суперлиги сезона-2024/2025 с 12 набранными очками. В 5-м туре волейболисты «Динамо» сыграют с «Белогорьем» из Белгорода.