«Важно, что у нас есть характер». Тренер «Локомотива» Воронков — о победе над «Тулицей»

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» (Калининград) Андрей Воронков прокомментировал победу своих подопечных над «Тулицей» (Тульская область). Встреча 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 закончилась со счётом 3:1 (25:18, 23:25, 25:15, 25:21) в пользу «Локомотива».

«По сравнению с предыдущими матчами с «Тулицей» у нас произошли определенные кадровые изменения. Выбыла из-за травмы Ксения Парубец… Сейчас мы пытаемся эту потерю, насколько возможно, компенсировать. За счёт взаимопонимания, доверия друг к другу. Да, есть необязательные ошибки, без которых на данном этапе не обойтись. Но мы стараемся их минимизировать. Но важно, что у нас есть характер, который помогает в сложных ситуациях. И даёт нам задел на будущее», — приводит слова Воронкова пресс-служба «Локомотива».