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Мужская Суперлига: расписание матчей 22 сентября

Мужская Суперлига: расписание матчей 22 сентября
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Сегодня, 22 сентября, пройдёт единственный матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 4-й тур. Расписание на 22 сентября:

  • 17:00 мск. АСК (Нижний Новгород) — «Белогорье» (Белгород)

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является «Зенит-Казань».

Календарь Суперлиги-2024/2025
Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
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