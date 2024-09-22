Женская Суперлига: расписание матчей 22 сентября

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Сегодня, 22 сентября, пройдёт матч 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 2-й тур. Расписание на 22 сентября

17:00 мск. «Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург)

Напомним, в субботу, 21 сентября, в рамках 2-го тура «Динамо-Ак Барс» (Казань) обыграло «Спарту» (Нижний Новгород) со счётом 3:0 (25:19, 25:16, 25:20), а калининградский «Локомотив» оказался сильнее «Тулицы» (Тульская область) — 3:1 (25:18, 23:25, 25:15, 25:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».