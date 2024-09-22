«Новара» Толок обыграла «Скандиччи» Котиковой в предсезонном турнире

Вчера в Италии завершился женский волейбольный предсезонный турнир Courmayer Cup. В матче за третье место встретились «Новара», за которую выступает Татьяна Толок, и «Скандиччи», в котором в предстоящем сезоне будет играть Анна Котикова. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:17) в пользу «Новары».

Татьяна Толок, перебравшаяся в «Новару» из калининградского «Локомотива», за три партии набрала 13 очков. Анна Котикова, которая в прошлом сезоне выступала за «Волеро Ле Канне» в чемпионате Франции, выходила на замену, но не отметилась набранными очками.

В финале турнира «Конельяно» победил «Милан» — 3:2 (18:25, 25:23, 23:25, 25:17, 15:13).

Чемпионат Италии среди женщин в Серии А стартует 28 октября.