Определились финалисты мужского Суперкубка Италии

Вчера в Италии состоялись полуфиналы Суперкубка страны в мужском волейболе. По их итогам определились участники решающего матча — в нём сыграют «Перуджа» и «Трентино».

«Перуджа» победила «Пьяченцу» со счётом 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:21). Самым результативным игроком стал канадский доигровщик «Пьяченцы» Стивен Маар, набравший 18 очков. У победителей больше всего очков заработал диагональный Вассим Бен Тара — 15.

Во втором полуфинале «Трентино» обыграл «Монцу» — 3:0 (25:20, 25:21, 25:23). Самым результативным стал доигровщик победившей стороны Даниэле Лавия, у него 17 очков. Новое приобретение «Монцы» Иван Зайцев на площадке не появился.

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Финал Суперкубка Италии между «Перуджей» и «Трентино» пройдёт сегодня. Начало матча в 19:00 мск.