Туомас Саммельвуо проиграл первый матч с «Ресовией» в чемпионате Польши

Вчера в матче 2-го тура польской Плюслиги «Ресовия», которую возглавляет экс-наставник сборной России Томас Саммельвуо, уступила «Ястшембски» 0:3 (24:26, 21:25, 15:25).

Подопечные Саммельвуо вели 24:21 в первой партии, но проиграли четыре брейковых мяча подряд на подаче резервного диагонального хозяев Аркадиуша Жакеты. Он же стал самым результативным игроком матча, набрав 17 очков при 76% реализации атак. В составе команды из Жешува 10 баллов на счету Стефана Буайе, ещё семь очков набрал экс-игрок казанского «Зенита» Бартош Беднож.

Для Туомаса Саммельвуо это первое поражение во главе с «Ресовией» в официальном матче. Матч 1-го тура против «Нысы» перенесли из-за наводнения, а перенесённую встречу против львовского «Баркома» команда из Жешува выиграла 3:1.

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В другом матче вчерашнего дня «Варта» из Заверце победила «Барком-Кажаны» — 3:0 (25:23, 25:23, 25:21).