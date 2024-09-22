Тренер «Спарты»: мы работаем для судей или судьи для нас? Приехать посвистеть может любой

Главный тренер нижегородской «Спарты» Станислав Саликов раскритиковал судейство в матче женской Суперлиги с казанским «Динамо-Ак Барс» (0:3). В ходе встречи арбитры показали жёлтую карточку наставнику нижегородского клуба.

«За что получил жёлтую карточку? За борьбу. За качество судейства. Удивительно. Только что проходил семинар – все сидели, слушали, разбирали. Казань смену раньше делает – свистков нет, передачи двойные пасует криво, все видят – свистков нет. Приходится просмотрами исправлять ситуацию. Я не понимаю – мы для кого работаем? Мы для судей или судьи для нас? Огромная работа проводится для того, чтобы кого-то воспитать, что-то создать, набрать команду, столько сил. Судьи должны чувствовать ответственность за свою работу. Надо за эти вещи нести какую-то ответственность. А так приехать посвистеть любой может», — приводит слова Саликова Всероссийская федерация волейбола.