«Белогорье» одержало уверенную победу над АСК в 4-м туре Суперлиги

Завершился матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между нижегородским АСК и «Белогорьем» из Белгорода. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:16) в пользу «Белогорья».

«Белогорье» занимает четвёртое место в регулярном этапе Суперлиги сезона-2024/2025 с семью набранными очками. АСК расположился на 14-м месте. В 5-м туре волейболисты «Белогорья» сыграют с московским «Динамо», а АСК встретится с красноярским «Енисеем».

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.