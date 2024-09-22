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«Белогорье» одержало уверенную победу над АСК в 4-м туре Суперлиги

«Белогорье» одержало уверенную победу над АСК в 4-м туре Суперлиги
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Завершился матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между нижегородским АСК и «Белогорьем» из Белгорода. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:16) в пользу «Белогорья».

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белогорск
АСК: Титов, Антонов, Колмаков, Филиппов, Консепсион, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Никитин, Прытков, Ищенко
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев

«Белогорье» занимает четвёртое место в регулярном этапе Суперлиги сезона-2024/2025 с семью набранными очками. АСК расположился на 14-м месте. В 5-м туре волейболисты «Белогорья» сыграют с московским «Динамо», а АСК встретится с красноярским «Енисеем».

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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