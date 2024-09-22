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«Ленинградка» без проблем обыграла московское «Динамо» во 2-м туре Суперлиги

«Ленинградка» без проблем обыграла московское «Динамо» во 2-м туре Суперлиги
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Завершился матч 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Ленинградка» из Санкт-Петербурга и московское «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) в пользу «Ленинградки».

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Озерова, Перова

«Ленинградка» занимает третье место в регулярном чемпионате Суперлиги сезона-2024/2025 с пятью набранными очками. Волейболистки московского «Динамо» расположились на 14-м месте. У команды два поражения в двух матчах.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

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