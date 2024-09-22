Женская Суперлига: результаты матчей 22 сентября

Сегодня, 22 сентября, состоялся один матч 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Суперлига. Женщины, 2-й тур. Результаты матчей, 22 сентября:

«Динамо» (Москва) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (23:25, 22:25, 22:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».