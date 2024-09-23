Главный тренер «Ленинградки» оценил уверенную победу над московским «Динамо»

Главный тренер женского волейбольного клуба «Ленинградка» Алексей Лазневой высказался о победе своей команды в матче с московским «Динамо» во 2-м туре женской Суперлиги. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Игру оцениваю на пятёрку. Но опять же: на пятёрку с плюсом ещё не дотянули. Мы ищем свою игру, особенно в атаке. Молодцы девчонки. Чётко сыграли в защите и на приёме. На подаче не помню ошибок, сыграли чисто и дали возможность ошибиться сопернику.

В первую очередь, в Москве изменился коллектив. Для того чтобы собрать команду, надо потратить очень много тренировок. На это нужно время. Уверен, эти игроки ещё заявят о себе. Они были лидерами в своих командах. Придёт время, и бело-голубые сыграются», — приводит слова Лазневого пресс-служба «Ленинградки».