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Главный тренер «Ленинградки» оценил уверенную победу над московским «Динамо»

Главный тренер «Ленинградки» оценил уверенную победу над московским «Динамо»
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Главный тренер женского волейбольного клуба «Ленинградка» Алексей Лазневой высказался о победе своей команды в матче с московским «Динамо» во 2-м туре женской Суперлиги. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:22) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Озерова, Перова

«Игру оцениваю на пятёрку. Но опять же: на пятёрку с плюсом ещё не дотянули. Мы ищем свою игру, особенно в атаке. Молодцы девчонки. Чётко сыграли в защите и на приёме. На подаче не помню ошибок, сыграли чисто и дали возможность ошибиться сопернику.

В первую очередь, в Москве изменился коллектив. Для того чтобы собрать команду, надо потратить очень много тренировок. На это нужно время. Уверен, эти игроки ещё заявят о себе. Они были лидерами в своих командах. Придёт время, и бело-голубые сыграются», — приводит слова Лазневого пресс-служба «Ленинградки».

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