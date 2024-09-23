Главный тренер московского «Динамо» назвал причину неудачного старта в женской Суперлиге

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Александр Кошкин прокомментировал неудачный старт сезона. В субботу, 22 сентября, во 2-м туре женской Суперлиги «Динамо» со счётом 0:3 (23:25, 22:26, 22:25) уступило «Ленинградке».

«Результат неудовлетворительный, матч неиспользованных возможностей. Соперник позволял нам играть. По сравнению с игрой с «Динамо-Ак Барс» сегодня всё было в наших руках, но множество собственных ошибок не позволило нам выиграть этот матч. Пока нам не хватает уверенности — как личной, так и командной.

Чем быстрее мы будем преодолевать эти трудности, тем лучше для нас. Всё это психологически накладывается на игроков. Нам надо выиграть одну партию, и всё будет по-другому. Главное — не падать духом, работать. Весь чемпионат ещё впереди», — приводит слова Кошкина пресс-служба «Динамо».

Волейболистки московского «Динамо» расположились на последнем месте в турнирной таблице чемпионата. У команды два поражения в двух матчах.