Мужская Суперлига: расписание матчей 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, пройдёт единственный матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 4-й тур. Расписание на 23 сентября

19:30 мск. «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск)

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является «Зенит-Казань».