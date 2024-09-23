«Перуджа» стала обладателем Суперкубка Италии. В финале команда Анджело Лоренцетти в пяти партиях переиграла «Трентино» — 3:2 (25:18, 19:25, 15:25, 25:17, 15:9).

Самым результативным игроком встречи стал американский диагональный «Трентино» Габи Гарсия, на его счету 24 очка. MVP встречи признали японского доигровщика «Перуджи» Юки Исикаву. За пять сетов он набрал 20 очков (10 из них — брейковых). Исикава показал 47% реализации атак при 31% эффективности, отметился двумя блоками и одним эйсом. Эта подача навылет случилась на тай-брейке, доведя преимущество «Перуджи» до пяти очков.

«Перуджа» выиграла Суперкубок Италии в третий раз подряд. Подопечные Анджело Лоренцетти в прошлом сезоне стали чемпионами Италии и обладателями Кубка, а также выиграли клубный чемпионат мира.