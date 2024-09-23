Волков — о победе «Белогорья» над АСК: они не давали возможности даже себе завязать борьбу

Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Александр Волков после победы в гостевом матче с АСК со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:16) в рамках 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 оценил игру обеих команд.

«Команда противника очень сильно ослаблена, двух основных связующих нет. Вышел молодой связующий, который попытался показать игру, но мы понимаем, что команде надо сыгрываться. Это очень важная связь нападающего и связки. Поэтому им было тяжело, плюс большое количество ошибок на подаче. Они не давали возможности даже себе завязать какую-то борьбу.

А нашей команде самое главное, что сегодня удалось поиграть абсолютно всем, давал возможность. К сожалению, матч прошёл очень быстро, особенно две партии, первая и третья, а хотелось бы, чтобы ребята поиграли ещё чуть-чуть подольше. Но что есть, то есть, у всех была возможность выступить сегодня, я думаю, это самое главное», — приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.