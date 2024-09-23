Команда россиянки Софьи Кузнецовой стала победителем Кубка Бразилии

Волейбольный клуб «Прайя», в составе которого выступает российская доигровщица Софья Кузнецова, стал победителем Кубка Бразилии. В финале команда сыграла с «Минасом». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 25:16, 16:25, 22:25, 15:10).

Для «Прайи» это вторая подряд победа в Кубке Бразилии. В сезоне-2023/2024 команда с россиянкой в составе также становилась серебряным призёром бразильского Суперкубка, чемпионата Бразилии и клубного чемпионата Южной Америки. Во всех финалах «Прайя» уступала только «Минасу».

Напомним, Софья Кузнецова перешла в бразильский клуб летом 2023 года. До «Прайи» россиянка два сезона провела в итальянском «Кунео». В российской Суперлиге спортсменка играла за «Ленинградку» и московское «Динамо».