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Новосибирский «Локомотив» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в 4-м туре Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в 4-м туре Суперлиги
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Завершился матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между новосибирским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:22, 26:24, 25:18) в пользу клуба из Новосибирска.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Бутько, Космин, Костадинов, Клюка, Эррера, Богатко
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Костадинов, Кобзарь

Новосибирский «Локомотив» занимает шестое место в таблице группового этапа Суперлиги сезона-2024/2025 с девятью набранными очками. Отметим, что клуб провёл всего три матча, а не четыре, как большинство команд.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

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