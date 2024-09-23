Новосибирский «Локомотив» обыграл санкт-петербургский «Зенит» в 4-м туре Суперлиги

Завершился матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между новосибирским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:22, 26:24, 25:18) в пользу клуба из Новосибирска.

Новосибирский «Локомотив» занимает шестое место в таблице группового этапа Суперлиги сезона-2024/2025 с девятью набранными очками. Отметим, что клуб провёл всего три матча, а не четыре, как большинство команд.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.