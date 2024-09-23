Мужская Суперлига: результаты матчей 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, состоялся один матч 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом сегодняшней встречи чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 4-й тур. Результаты матчей, 23 сентября:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 0:3 (22:25, 24:26, 18:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. Действующий чемпион — «Зенит-Казань». Второе место заняло московское «Динамо». Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин.