Игорь Кобзарь: когда играешь против бывшего клуба, всегда есть особенные чувства

Связующий «Локомотива» Игорь Кобзарь прокомментировал победу своей команды над санкт-петербургским «Зенитом» (3:0) в матче 4-го тура мужской Суперлиги.
«Мы играли каждый эпизод и не смотрели на счёт. В концовках, наверное, были настойчивее. Но не обошлось и без доли везения. Условно, у меня сегодня было четыре-пять ошибок на подаче, но одна из подач была важная. Как раз в первой партии в линию попал, то есть это такое везение. Туда ты не попадаешь каждый раз.
Особенная ли игра? Я старался не делать ажиотажа в своей голове вокруг этого матча. Я постоянно нервничаю, перед каждой игрой! Но, конечно, когда играешь против своего бывшего клуба, всегда есть какие-то особенные чувства, но я старался от них абстрагироваться», — приводит слова Кобзаря официальный сайт новосибирского клуба.
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