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Игорь Кобзарь: когда играешь против бывшего клуба, всегда есть особенные чувства

Игорь Кобзарь: когда играешь против бывшего клуба, всегда есть особенные чувства
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Связующий «Локомотива» Игорь Кобзарь прокомментировал победу своей команды над санкт-петербургским «Зенитом» (3:0) в матче 4-го тура мужской Суперлиги.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Юринский, Кривитченко, Тарасенко, Тихонов, Динейкин, Гребенников, Яковлев, Бутько, Космин, Костадинов, Клюка, Эррера, Богатко
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Костадинов, Кобзарь

«Мы играли каждый эпизод и не смотрели на счёт. В концовках, наверное, были настойчивее. Но не обошлось и без доли везения. Условно, у меня сегодня было четыре-пять ошибок на подаче, но одна из подач была важная. Как раз в первой партии в линию попал, то есть это такое везение. Туда ты не попадаешь каждый раз.

Особенная ли игра? Я старался не делать ажиотажа в своей голове вокруг этого матча. Я постоянно нервничаю, перед каждой игрой! Но, конечно, когда играешь против своего бывшего клуба, всегда есть какие-то особенные чувства, но я старался от них абстрагироваться», — приводит слова Кобзаря официальный сайт новосибирского клуба.

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