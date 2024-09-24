Пламен Константинов назвал ключевой момент победного матча с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу своей команды в 4-м туре Суперлиги с петербургским «Зенитом» (3:0).

«Мы довольны результатом, заработать три очка всегда нелегко, это наша лучшая игра с начала сезона. Начали появляться хорошие взаимосвязи между нападающими и связующими. Тактически хорошо сыграли — думаю, что это шаг вперёд. Я требовал от ребят, чтобы они добавляли каждую игру. Период и для нас непростой. Много изменений в команде не дают стабильности. В предыдущих играх были партии, которые мы сыграли отлично, а следующие проваливали. Так называемые перепады. Первые две партии сегодняшнего матча были нестабильными. Мы более хладнокровно сыграли в концовке, прочитали какую-то ситуацию лучше, поэтому и выиграли. Счёт 3:0 не отражает ту борьбу, которая была на площадке.

Безусловно, ключевой момент матча — концовка второй партии. То же самое мы получили в Новосибирске с «Динамо». Мы сделали там две ошибки в концовке и упустили игру. Решающие моменты в концовках одной команде дают позитив, а другую команду топят», — приводит слова Константинова официальный сайт «Локомотива».