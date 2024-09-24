«Нова» победила «Самотлор» и вышла в 1/8 финала Кубка России
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Вчера состоялся ответный матч 1/16 финала Кубка России. «Нова» на своей площадке обыграла представителя Высшей лиги А нижневартовский «Самотлор» — 3:1 (25:23, 28:26, 28:30, 25:22).
В первом матче «Нова» в Нижневартовске уступила 1:3, поэтому команды сыграли золотой сет. В нём сильнее оказались хозяева — 15:11. Самым результативным игроком встречи стал диагональный вартовчан Глеб Радченко, который набрал 35 очков.
«Нова» в 1/8 финала сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Эти матчи состоятся в октябре, даты определят позднее. Победитель противостояния в 1/4 финала сыграет с казанским «Зенитом».
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