Мужская Суперлига: расписание матчей 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, пройдут четыре матча 5-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 5-й тур. Расписание на 25 сентября.

15:00. «Енисей» (Красноярск) — АСК (Нижний Новгород).

19:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Нефтяник» (Оренбург).

19:00. «Зенит-Казань» — «НОВА» (Новокуйбышевск).

19:00. «Белогорье» (Белогорье) — «Динамо-М» (Москва).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является «Зенит-Казань».