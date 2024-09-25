Женская Суперлига: расписание матчей 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, пройдут три матча 3-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 3-й тур. Расписание на 25 сентября.

18:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-АК Барс» (Казань).

18:30. «Минчанка» (Минск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

19:00. «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Локомотив» (Калининградская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».