«Црвена Звезда» Лукьяненко обыграла «Омонию» Антипкина в Лиге чемпионов

Иван Лукьяненко Фото: cev.eu

Вчера состоялся ответный матч первого квалификационного раунда мужской волейбольной Лиги чемпионов между сербской «Црвеной Звездой» и кипрской «Омонией». Сербы выиграли 3:0 (25:22, 25:18, 25:19) и прошли во второй раунд. Первая встреча на Кипре также завершилась победой «Црвены Звезды» в трёх сетах.

MVP второй игры признали российского связующего сербского клуба Ивана Лукьяненко. Он провёл на поле всю встречу и не набрал очков. В составе кипрского клуба в том же амплуа отыграл Сергей Антипкин, на его счету два очка (одно — в атаке и одно — на блоке).

Во втором раунде квалификации «Црвена Звезда» сыграет с победителем противостояния «Сильвер» (Эстония) – «Орион» (Нидерланды). Первый матч в Эстонии выиграли хозяева со счётом 3:0.