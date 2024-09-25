«Динамо» М уступило «Белогорью», потерпев первое поражение в Суперлиге-2024/2025

В Белгороде завершился матч 5-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между «Белогорьем» и московским «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:19) в пользу хозяев площадки.
«Белогорье» после этой победы переместилось на третье место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024/2025. АСК расположился на 14-м месте. Динамовцы, потерпевшие первое поражение в чемпионате России – 2024/2025, находятся на второй строчке с 12 очками.
В другом матче тура красноярский «Енисей» в трёх сетах обыграл АСК из Нижнего Новгорода — 3:0 (28:26, 25:22, 25:23)
В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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