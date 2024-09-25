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«Динамо» М уступило «Белогорью», потерпев первое поражение в Суперлиге-2024/2025

«Динамо» М уступило «Белогорью», потерпев первое поражение в Суперлиге-2024/2025
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В Белгороде завершился матч 5-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между «Белогорьем» и московским «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:19) в пользу хозяев площадки.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Белогорье
Белогорск
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Цзининь, Голубев
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен

«Белогорье» после этой победы переместилось на третье место в турнирной таблице Суперлиги сезона-2024/2025. АСК расположился на 14-м месте. Динамовцы, потерпевшие первое поражение в чемпионате России – 2024/2025, находятся на второй строчке с 12 очками.

В другом матче тура красноярский «Енисей» в трёх сетах обыграл АСК из Нижнего Новгорода — 3:0 (28:26, 25:22, 25:23)

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
25 сентября 2024, среда. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 0
АСК
Нижний Новгород
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Дмитриев, Крескин, Бочаров
АСК: Титов, Антонов, Колмаков, Филиппов, Консепсион, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Никитин, Прытков, Ищенко

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025
Календарь Суперлиги-2024/2025
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