Казанский «Зенит» одержал пятую подряд победу в Суперлиге-2024/2025
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Завершился матч 5-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между казанским «Зенитом» и командой «Нова» (Новокуйбышевск). Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:19) в пользу казанцев.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Феоктистов, Шпилёв, Данилов, Падо, Рыков, Заступов, Еремин, Терентьев, Литвинов, Щербаков
Казанцы одержали пятую победу в Суперлиге в пяти матчах, они продолжают возглавлять турнирную таблицу. Команда из Новокуйбышевска с двумя очками занимает 13-е место в Суперлиге.
В другом матче тура «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) в трёх сетах обыграло «Нефтяник» из Оренбурга — 3:0 (25:15, 25:23, 25:16).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 0
Нефтяник
Оренбург
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Борило, Авдоченко
Нефтяник: Чекмизов, Александров, Зинченко, Сафонов, Сподобец, Андреев, Свентицкис, Максименко, Рахматуллин, Панов, Коченов, Хлякин, Моисеев, Кудряшов
В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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