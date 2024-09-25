Казанский «Зенит» одержал пятую подряд победу в Суперлиге-2024/2025

Завершился матч 5-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 между казанским «Зенитом» и командой «Нова» (Новокуйбышевск). Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:19) в пользу казанцев.

Казанцы одержали пятую победу в Суперлиге в пяти матчах, они продолжают возглавлять турнирную таблицу. Команда из Новокуйбышевска с двумя очками занимает 13-е место в Суперлиге.

В другом матче тура «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) в трёх сетах обыграло «Нефтяник» из Оренбурга — 3:0 (25:15, 25:23, 25:16).

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.