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«Динамо Ак-Барс» разгромило «Ленинградку» в 3-м туре женской Суперлиги

«Динамо Ак-Барс» разгромило «Ленинградку» в 3-м туре женской Суперлиги
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Завершился матч 3-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Ленинградка» из Санкт-Петербурга и казанское «Динамо Ак-Барс». Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:19) в пользу команды из Казани.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
25 сентября 2024, среда. 18:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Ленинградка: Сикачёва, Харлова, Светник, Романова, Чернова, Гарелик, Мельникова, Цибулько, Асташина, Максимова, Пирайнен, Озерова, Перова
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Динамо Ак-Барс» занимает первое место в регулярном чемпионате Суперлиги сезона-2024/2025 с девятью набранными очками. Волейболистки «Ленинградки» расположились на третьем месте. У команды две победы и одно поражение.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

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