Женская Суперлига: результаты матчей 25 сентября

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Сегодня, 25 сентября, состоялись матчи 3-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Суперлига. Женщины, 3-й тур. Результаты матчей, 25 сентября:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (21:25, 17:25, 19:25);

«Минчанка» (Минск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 1:3 (23:25, 25:16, 20:25, 22:25);

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Локомотив» (Калининградская область) — 1:3 (29:31, 20:25, 25:20, 20:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».