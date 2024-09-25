Мужская Суперлига: результаты матчей 25 сентября

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Сегодня, 25 сентября, прошли четыре матча 5-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом сегодняшнего игрового дня.

Суперлига. Мужчины, 5-й тур. Результаты матчей, 25 сентября:

«Енисей» (Красноярск) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (28:26, 25:22, 25:23).

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:15, 25:23, 25:16).

«Зенит-Казань» — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:19)

«Белогорье» (Белогорье) — «Динамо-М» (Москва) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:19).

Еще три встречи 5-го тура пройдут в четверг, 26 сентября.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.