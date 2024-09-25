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«Локомотив» К обыграл «Заречье-Одинцово» в 3-м туре женской Суперлиги

«Локомотив» К обыграл «Заречье-Одинцово» в 3-м туре женской Суперлиги
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Завершился матч 3-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались калининградский «Локомотив» и «Заречье-Одинцово» из Московской области. Встреча закончилась со счётом 3:1 (31:29, 25:20, 20:25, 25:20) в пользу команды из Калининградской области.

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Заречье-Одинцово: Ганиева, Буркова, Стальная, Ермолаева, Масалева, Дьяченко, Павлович, Халецкая, Богданова, Попович, Жаброва, Бирюкова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Аслямова, Каракурт

«Локомотив» К делит с «Динамо-Ак Барс» первое место в регулярном чемпионате Суперлиги сезона-2024/2025 с девятью набранными очками. Волейболистки «Заречье-Одинцово» расположились на пятом месте.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

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