«Мы не ожидали такой игры». Брянский — об итогах встречи «Динамо» М с «Белогорьем»

Главный тренер московского волейбольного клуба «Динамо» Константин Брянский после поражения в матче с «Белогорьем» со счётом 0:3 (18:25, 17:25, 19:25) в рамках 5-го тура мужской Суперлиги-2024/2025 рассказал об ошибках своей команды.

«Много что не так было в нашей игре. Где не надо было допускать брак, мы его умудрились допустить в хороших ситуациях. В плохих ситуациях не проявляли терпения. Наошибались в таком количестве мячей, что трудно сказать, в каком элементе мы провалились.

Да, «Белогорье» в какой-то момент подавало достаточно мощно, агрессивно, но мы тоже на простых мячах не всегда были надёжны. Поэтому многие элементы не получились. Мы не ожидали такой игры. В первую очередь от себя самих», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.