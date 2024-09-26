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Блокирующий «Белогорья» рассказал, что помогло команде победить московское «Динамо»

Блокирующий «Белогорья» рассказал, что помогло команде победить московское «Динамо»
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Блокирующий волейбольного клуба «Белогорье» Александр Мельников после победы в матче с московским «Динамо» в рамках 5-го тура мужской российской Суперлиги-2024/2025 рассказал, что помогло команде превзойти соперника.

«Динамо» — всегда очень серьёзный, хороший противник. И сегодня была приятная игра. Мне кажется, мы сегодня превзошли их позитивом и общим командным настроением, и игрой. И это нам помогло победить сегодня», — приводит слова Мельникова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» на домашней площадке нанесло первое поражение в сезоне для московского «Динамо». Матч завершился со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:19) в пользу белгородского клуба. Следующим соперником «Белогорья» станет санкт-петербургский «Зенит». Встреча пройдёт 1 октября.

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