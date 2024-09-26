Вербов рассказал, какой элемент необходим «Зениту-Казань» для победы над топ-клубами

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов после победы в матче с новокуйбышевской «Новой» оценил игру команд и рассказал, какой элемент необходимо усовершенствовать его подопечным для победы над топ-клубами.

«В первую очередь надо понимать, что мы находимся под серьёзной нагрузкой. Очень рад «Нове», их сегодняшнему сопротивлению и качеству игры. Очень приятное впечатление оставили. Рисковали – получалось. Они выдержали приём, не допускали глупых ошибок.

Качество нашей игры было не самым лучшим. Сегодня делали акцент на своём съёме, так как в этом элементе находимся не совсем в своих цифрах. Мы должны поднимать наш съём для победы над топ-командами», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.