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Мужская Суперлига: расписание матчей 26 сентября

Мужская Суперлига: расписание матчей 26 сентября
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Сегодня, 26 сентября, пройдёт один матч 5-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 5-й тур.
Расписание на 26 сентября:

  • 17:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — МГТУ (Москва).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
26 сентября 2024, четверг. 17:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Не начался
МГТУ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является волейбольный клуб «Зенит-Казань».

Календарь Суперлиги (мужчины)
Турнирная таблица Суперлиги (мужчины)
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