Мужская Суперлига: расписание матчей 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, пройдёт один матч 5-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 5-й тур.

Расписание на 26 сентября:

17:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — МГТУ (Москва).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал Суперлиги, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд плей-ин. Действующим чемпионом страны является волейбольный клуб «Зенит-Казань».