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Женская Суперлига: расписание матчей 26 сентября

Женская Суперлига: расписание матчей 26 сентября
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Сегодня, 26 сентября, пройдёт четыре матча 3-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встречи чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 3-й тур.
Расписание на 26 сентября:

  • 16:00. «Омичка» (Омская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск);
  • 19:00. «Динамо Кр» (Краснодар) — «Динамо М» (Москва);
  • 19:00. «Тулица» (Тульская область) — «Протон» (Саратов);
  • 19:00. «Спарта» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

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