Андрей Титич — о плотном графике «Новы»: вы нам в паспорт не смотрите — нам в душе по 18!

Доигровщик «Новы» Андрей Титич после матча с казанским «Зенитом» (0:3) рассказал о том, как команда справилась с плотным графиком последней недели. Клуб из Самарской области сыграл пять матчей за 10 дней, преодолев за это время расстояние более 13 500 километров.

«Вы удивитесь, но мы нормально себя чувствуем. Честно. Клуб старался сделать более-менее комфортные условия для перелётов, а тренеры где-то убирали тренировки. Не буду жаловаться. Конечно, плотный график влияет. В игре с «Самотлором» нам тяжело давались затяжные розыгрыши, но в целом выдержали. У нас самая возрастная команда Суперлиги? Вы нам в паспорт не смотрите – нам в душе по восемнадцать!» — приводит слова Титича «Спорт БО».