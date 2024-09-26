Андрей Титич — о плотном графике «Новы»: вы нам в паспорт не смотрите — нам в душе по 18!
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Доигровщик «Новы» Андрей Титич после матча с казанским «Зенитом» (0:3) рассказал о том, как команда справилась с плотным графиком последней недели. Клуб из Самарской области сыграл пять матчей за 10 дней, преодолев за это время расстояние более 13 500 километров.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 5-й тур
25 сентября 2024, среда. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Феоктистов, Шпилёв, Данилов, Падо, Рыков, Заступов, Еремин, Терентьев, Литвинов, Щербаков
«Вы удивитесь, но мы нормально себя чувствуем. Честно. Клуб старался сделать более-менее комфортные условия для перелётов, а тренеры где-то убирали тренировки. Не буду жаловаться. Конечно, плотный график влияет. В игре с «Самотлором» нам тяжело давались затяжные розыгрыши, но в целом выдержали. У нас самая возрастная команда Суперлиги? Вы нам в паспорт не смотрите – нам в душе по восемнадцать!» — приводит слова Титича «Спорт БО».
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