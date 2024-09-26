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«Варта» победила «Ястшембски» и завоевала Суперкубок Польши

«Варта» победила «Ястшембски» и завоевала Суперкубок Польши
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Вчера в Польше состоялся матч за Суперкубок. «Варта» из Заверце победила «Ястшембски Венгель» — 3:2 (21:25, 25:21, 25:21, 19:25, 23:21). Обладатель Кубка Польши прошлого сезона впервые сражался в матче за Суперкубок и с первой же попытки смог завоевать трофей.

Самым результативным игроком матча стал диагональный «Варты» Кароль Бутрын, на его счету 29 очков. Приз самого ценного игрока встречи получил американский доигровщик победителей Аарон Расселл. Он набрал 25 очков, семь из которых стали брейковыми, при показателе полезности +16. Американец показал 43% реализации атак при эффективности 33%, добавив к этому один эйс и один блок.

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