Главный тренер сборной США Спироу стал президентом федерации волейбола страны

Джон Спироу стал новым президентом и генеральным директором федерации волейбола США. С 2013 года он руководил мужской национальной командой. Пока неизвестно, будет ли Спироу совмещать этот пост с тренерской работой.

«Мой путь со сборной США начался в 1997 году на должности помощника тренера команды Всемирных университетских игр. Теперь мне доверена возможность возглавить федерацию волейбола США — это огромная честь», — приводит слова Спироу USA Volleyball.

Под руководством специалиста мужская сборная США выиграла бронзовые медали на Олимпиадах в Рио-2016 и Париже-2024, а также Кубок мира — 2015. Кроме того, он работал ассистентом тренера на победной для американцев Олимпиаде в Пекине-2008.