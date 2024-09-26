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Главный тренер сборной США Спироу стал президентом федерации волейбола страны

Главный тренер сборной США Спироу стал президентом федерации волейбола страны
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Джон Спироу стал новым президентом и генеральным директором федерации волейбола США. С 2013 года он руководил мужской национальной командой. Пока неизвестно, будет ли Спироу совмещать этот пост с тренерской работой.

«Мой путь со сборной США начался в 1997 году на должности помощника тренера команды Всемирных университетских игр. Теперь мне доверена возможность возглавить федерацию волейбола США — это огромная честь», — приводит слова Спироу USA Volleyball.

Под руководством специалиста мужская сборная США выиграла бронзовые медали на Олимпиадах в Рио-2016 и Париже-2024, а также Кубок мира — 2015. Кроме того, он работал ассистентом тренера на победной для американцев Олимпиаде в Пекине-2008.

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