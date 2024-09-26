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Мужская Суперлига: результат матча 26 сентября

Мужская Суперлига: результат матча 26 сентября
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Сегодня, 26 сентября, состоялся матч 5-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи чемпионата России.

Суперлига. Мужчины, 5-й тур, 26 сентября:

  • «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — МГТУ (Москва) — 2:3 (22:25, 25:10, 25:19, 29:31, 13:15).

Напомним, в мужской волейбольной Суперлиге принимают участие 15 команд. По итогам предварительного этапа чемпионата России четыре лучшие команды напрямую выйдут в четвертьфинальный раунд соревнований. Клубы, занявшие места с 5-го по 12-е, проведут квалификационный раунд плей-ин.

Действующим чемпионом страны является волейбольный клуб «Зенит-Казань».

Турнирная таблица Суперлиги-2024/2025 (м)
Календарь Суперлиги-2024/2025 (м)
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