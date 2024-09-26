Зоран Терзич — о легионерах: мне всё равно, сколько зарабатывает игрок, какое у него имя

Главный тренер женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич объяснил, почему в матче с «Ленинградкой» в составе его команды выступала только одна из двух легионеров, а также оценил игру своих подопечных. Напомним, в рамках 3-го тура женской российской Суперлиги-2024/2025 «Динамо-Ак Барс» одержал победу над «Ленинградкой» со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:19).

«Невозможно быть недовольным, когда выигрываешь у «Ленинградки» 3:0. Видно, что и наша команда, и остальные команды не на том уровне, на котором могут быть. Думаю, сейчас все коллективы играют не так хорошо, и это нормально. Это начало сезона, и нужно время, чтобы играть на высоком уровне. Я доволен. Наш уровень растёт от игры к игре. Наши игроки здоровы. Это самое важное.

Почему из двух легионеров сегодня выступал только один? Лукьянова сейчас лучше, чем Гонсалес. Мне всё равно, сколько зарабатывает игрок, какое у него имя. Будет выходить тот, кто лучше себя показывает на тренировках», — приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.