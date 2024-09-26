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«Протон» обыграл «Тулицу» в матче 3-го тура женской Суперлиги-2024/2025

«Протон» обыграл «Тулицу» в матче 3-го тура женской Суперлиги-2024/2025
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Волейбольный клуб «Протон» из Саратова обыграл «Тулицу» (Тульская область) в 3-м туре женской волейбольной Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:2 (17:25, 29:27, 16:25, 25:21, 15:8).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
26 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
2 : 3
Протон
Саратов
Тулица: Велисевич, Синкевич, Станкевичуте, Мишагина, Беликова, Ковалёва, Архипова, Прасолова, Някина, Боброва, Лебедкина, Жукова, Ротастикова
Протон: Костюкевич, Селиверстова, Сергеева, Слаутина, Азанова, Крук, Володина, Геращенкова, Зиновьева, Вашина, Лубенченко

В следующем туре «Тулица» сыграет с «Уралочкой-НТМК» (Свердловкая область), а волейболистки «Протона» встретятся с командой «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».

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