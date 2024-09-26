Московское «Динамо» обыграло краснодарское «Динамо» в матче 3-го тура женской Суперлиги

Волейболистки московского «Динамо» обыграли краснодарское «Динамо» в матче 3-го тура женской Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 22:25, 25:18, 15:9).

В следующем туре краснодарское «Динамо» встретится с волейболистками «Ленинградки» (Санкт-Петербург), московское «Динамо» сыграет с «Минчанкой» (Минск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».