Московское «Динамо» обыграло краснодарское «Динамо» в матче 3-го тура женской Суперлиги
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Волейболистки московского «Динамо» обыграли краснодарское «Динамо» в матче 3-го тура женской Суперлиги-2024/2025 со счётом 3:2 (21:25, 25:21, 22:25, 25:18, 15:9).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
26 сентября 2024, четверг. 19:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Динамо Кр: Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Опря, Евдокимова, Рысева, Афиногенова, Гончарова, Симоненко, Храбрая, Воробьёва
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева
В следующем туре краснодарское «Динамо» встретится с волейболистками «Ленинградки» (Санкт-Петербург), московское «Динамо» сыграет с «Минчанкой» (Минск).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».
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