Женская Суперлига: результаты матчей 26 сентября

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Сегодня, 26 сентября, состоялись четыре матча 3-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч чемпионата России.

Суперлига. Женщины, 3-й тур.

Результаты на 26 сентября:

«Омичка» (Омская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 1:3 (25:13, 20:25, 16:25, 13:25)

«Динамо Кр» (Краснодар) — «Динамо М» (Москва) — 2:3 (25:21, 21:25, 25:22, 18:25, 9:15)

«Тулица» (Тульская область) — «Протон» (Саратов) — 2:3 (25:17, 27:29, 25:16, 21:25, 8:15)

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 3:2 (25:17, 17:25, 25:22, 23:25, 18:16)

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского «Динамо-Ак Барс».